Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

24.03.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 276,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 276,10 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 278,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,00 EUR. Zuletzt wechselten 37.773 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Am 13.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 280,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 24,34 Prozent Luft nach unten. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,38 EUR für die Hannover Rück-Aktie. Am 13.03.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen Allianz-Aktie leichter: Allianz-geführtes Konsortium übernimmt Viridium Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie

