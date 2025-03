Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag höher

Kurs der Hannover Rück

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 275,10 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 275,10 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 276,90 EUR. Bei 274,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.748 Hannover Rück-Aktien.

Bei einem Wert von 280,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2025). Mit einem Zuwachs von 1,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Mit einem Kursverlust von 24,06 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,79 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 13.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent auf 7,33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,23 EUR je Hannover Rück-Aktie.

