Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 246,50 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 246,50 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 246,30 EUR ab. Bei 246,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.248 Aktien.

Bei einem Wert von 265,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Gewinne von 7,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,39 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,63 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 266,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,15 Mrd. EUR eingefahren.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

