Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 253,00 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 253,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 251,80 EUR. Bei 252,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.737 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 1,42 Prozent wieder erreichen. Am 06.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,59 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 265,00 EUR.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

