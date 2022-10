Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 160,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 160,35 EUR. Bei 160,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.076 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 181,70 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 11,75 Prozent zulegen. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,08 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 174,39 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent auf 8.008,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.655,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,43 EUR fest.

