Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 254,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 254,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 255,00 EUR. Bei 254,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.553 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 261,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,59 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,57 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 265,00 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,53 Prozent auf 6,80 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

