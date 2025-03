Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag fester

Hannover Rück im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 278,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 278,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 279,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 277,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.353 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,65 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 33,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,79 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,38 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7,33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

