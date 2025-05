Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 277,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 279,40 EUR. Bei 279,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 5.553 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,33 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Mit einem Kursverlust von 24,80 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 299,50 EUR.

Am 13.05.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 3,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,62 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 vorlegen. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,90 EUR je Aktie.

