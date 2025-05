Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Donnerstagvormittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 278,40 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:05 Uhr 0,4 Prozent. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 279,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 279,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.008 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Gewinne von 5,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 24,96 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 299,50 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,62 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,89 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Swiss Re-Aktie dreht dennoch ins Minus: Swiss Re kann Gewinn trotz Waldbrandschäden steigern

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht