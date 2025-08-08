Happy Forgings: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Happy Forgings hat sich am 09.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,97 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent auf 3,54 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net