JPMorgan: Bullisher Marktausblick trotz Coronakrise - Buy the Dip

• Leitzinsanpassungen der Fed vorhergesehen• Optimistisches Jahresendziel für S&P 500• Im Abschwung zuschlagen

Anleger sehen sich gegenwärtig einem regelrechten Marktchaos gegenüber. Die Aktienmärkte hierzulande aber auch in Übersee haben deutlich nachgegeben und zeigen sich mehrheitlich volatil. Dass die US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag überraschend den Leitzins senkte, konnte nur vorübergehend stützen und sorgte einmal mehr für extreme Kursausschlage in den Intraday-Charts.

JPMorgan hält an Hausseprognose fest

Obwohl bereits mehrere Unternehmen bekanntgaben, dass sich die Auswirkungen des Coronavirus auch auf die Bilanzen niederschlagen könnten und die allgemeinen wirtschaftlichen Folgen noch unklar sind, bleibt JPMorgan optimistisch für das Börsenjahr 2020. Dabei geht die US-Investmentbank davon aus, dass die getätigten bzw. kommenden Maßnahmen durchschlagen und deshalb im Fokus stehen sollten: "Wir argumentieren, dass die Anleger die Vorteile angekündigter und unangekündigter globaler politischer Maßnahmen, die die Auswirkungen von COVID-19 wahrscheinlich überdauern werden, nicht außer Acht lassen sollten," zitiert CNBC Dubravko Lakos-Bujas, JPMorgans Chefstratege für US-Aktien. Dabei hielt man es bereits für denkbar, dass die Fed, wie am Dienstag geschehen, Anpassungen an den Leizinsen vornehmen könnte.

Coronavirus nicht einziger Verkaufstreiber?

Dementsprechend gehen die Experten von JPMorgan nicht davon aus, dass es zu einem massiven Einschnitt kommen wird - stattdessen rechnen sie damit, die Auswirkungen des Coronavirus seien "wahrscheinlich nur vorübergehend", hieß es in einer Notiz des Geldhauses, die dem US-Nachrichtensender vorliegt. Doch das Coronavirus sei nicht der alleinige Übeltäter, der zu dem Ausverkauf geführt haben soll. Denn JPMorgan schreibt den Kursrückgang teilweise auch dem Umstand zu, dass Senator Bernie Sanders in der vergangenen Woche in den Präsidentenpool der Demokraten vorrückte. "Darüber hinaus preist der Markt steigende Chancen auf einen progressiven Kandidaten ein, obwohl sich vor der DNC-Nominierung noch viel ändern kann, während die Umfragen weiterhin fest zugunsten von Präsident Trump ausfallen", sagte Lakos-Bujas.

JPMorgan: Buy the Dip

Kaufgelegenheiten dürfte es zur Genüge geben, nachdem es an den Aktienmärkten in der Vorwoche und in den vergangenen Tagen deutlich abwärts ging - trotz zwischenzeitlicher Erholungstendenzen notieren die wichtigsten Indizes immer noch klar unterhalb ihrer kürzlich verzeichneten Höchststände. Laut JPMorgan wird dieses Börsenumfeld nicht allzu lang bestehen bleiben, weshalb Anleger nicht am Ende des Marktchaos zweifeln, sondern lieber im Rückgang zuschlagen sollten. Für das Jahresende sehen sie den S&P 500 bei einem Stand von 3.400 Indexpunkten. Am Dienstag schloss das marktbreite Börsenbarometer - nachdem die US-Notenbank im Tagesverlauf die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt hatte - mit Verlusten von 2,81 Prozent bei 3.003,37 Einheiten. Demgemäß müsste es bis zum Jahresendziel noch um über 13 Prozent nach oben gehen. Dabei setzte die Investmentbank bereits auf Leitzins-Anpassungen der US-Notenbank, was die Kurse laut JPMorgan stützen sollte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pupunkkop / Shutterstock.com, domnitsky / Shutterstock.com