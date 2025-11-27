DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.833 +1,0%Euro1,1603 +0,1%Öl62,80 -0,4%Gold4.151 -0,3%
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Hegseth: 500 weitere Nationalgardisten für Washington

27.11.25 06:01 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den Schüssen auf Nationalgardisten in Washington sollen weitere Hunderte Soldaten in die Hauptstadt verlegt werden. US-Präsident Donald Trump habe ihn angewiesen, 500 zusätzliche Nationalgardisten zu entsenden, erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth. Er werde die nötigen Schritte einleiten.

Wer­bung

Kurz zuvor hatte ein Schütze unweit des Weißen Hauses das Feuer eröffnet. Zwei Nationalgardisten befinden sich nach Behördenangaben in kritischem Zustand. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

In Washington sind bereits mehr als 2.000 Nationalgardisten im Einsatz. Trump hatte sie im Sommer in die Hauptstadt beordert, um gegen angeblich ausufernde Kriminalität vorzugehen.

Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht. Hegseth bekräftigte nun, der Einsatz habe die Stadt sicherer gemacht. Der Angriff in der Innenstadt werde die "Entschlossenheit" der Regierung "nur noch verstärken", sagte er./gei/DP/zb