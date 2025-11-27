DAX23.764 +0,2%Est505.647 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +0,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.908 +1,1%Euro1,1583 -0,1%Öl63,15 +0,1%Gold4.155 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 PUMA 696960 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Kurszielanhebung von Berenberg stützt Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Kurszielanhebung von Berenberg stützt
Tesla-Aktie auf Kurswechsel? Neue Lieferketten-Strategie soll wohl China-Abhängigkeit reduzieren Tesla-Aktie auf Kurswechsel? Neue Lieferketten-Strategie soll wohl China-Abhängigkeit reduzieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

AKTIE IM FOKUS 2: Übernahmespekulation entfacht bei Puma Kurssturm im Wasserglas

27.11.25 11:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
19,67 EUR 2,57 EUR 15,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(mit mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Übernahmegerüchte haben der Puma (PUMA SE)-Aktie am Donnerstag einmal mehr zu einem fulminanten Kurssprung verholfen. Um mehr als 17 Prozent auf knapp 20 Euro schnellte der im Börsenjahr 2025 bislang so enttäuschende Aktienkurs nach oben. Zuletzt betrug das Plus noch 15 Prozent.

Wer­bung

Der chinesische Konzern Anta Sports erwägt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Offerte für Puma. Anta Sports nennt bereits die Sportartikelmarke Fila und den Outdoor-Spezialisten Jack Wolfskin sein Eigen. Aber nicht nur Anta Sports, auch der ebenfalls chinesische Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics seien an Puma interessiert, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die Spekulationen um eine Übernahme sind nicht neu. Als Bloomberg Ende August berichtete, die französische Milliardärsfamilie Pinault erwäge als Großaktionär von Puma einen Verkauf ihres rund 30-prozentigen Anteils, schoss der Puma-Kurs um 16 Prozent nach oben. Nur wenige Wochen später wartete das "Manager Magazin" mit der Meldung auf, der Finanzinvestor CVC und der US-Markenmanager Authentic Brands Group seien an Puma interessiert. Diesmal betrug das Kursplus rund 17 Prozent.

Weil den Spekulationen aber keine Fakten folgten, hielten auch die Kursgewinne nicht. Mitte November fiel die Puma-Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016. Überhaupt mutet die am Donnerstag ausgelöste Rally an wie ein Sturm im Wasserglas, schaut man auf den Kursverlauf der vergangenen Jahre. Vor vier Jahren kostete die Aktie zum Rekordhoch noch über 115 Euro. Anschließend ging es unter starken Schwankungen immer weiter bergab, im jüngsten Tief von 15,30 Euro betrug der Verlust fast 87 Prozent.

Wer­bung

Die Aktionäre der nun als Kaufinteressent in Rede stehenden Anta Sports nahmen die Nachrichtenlage derweil gelassen auf. Die auch auf der Berliner Handelsplattform Tradegate gelisteten Anta-Aktien traten am Donnerstag auf der Stelle./bek/lew/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen