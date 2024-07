Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 97,62 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 97,62 EUR nach oben. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.459 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 33,17 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,86 EUR an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,57 EUR fest.

