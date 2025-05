Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 178,25 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 178,25 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 176,25 EUR ab. Bei 178,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.724 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 182,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 2,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 51,98 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,72 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 168,55 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,88 EUR fest.

