Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Freitagvormittag ins Plus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 180,80 EUR. Bei 181,45 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 180,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 12.420 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 5,67 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 85,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,76 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 182,71 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,70 EUR fest.

