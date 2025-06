Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 180,45 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 180,45 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 181,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.795 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 5,87 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 85,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 182,71 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,70 EUR je Aktie.

