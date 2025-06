Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagnachmittag freundlich

Investment-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Heidelberg Materials-Aktie

Investment-Note für Heidelberg Materials-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag fester

Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Freitagvormittag ins Plus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Intuitive Surgical's da Vinci 5: Gaining Precision, Power and Potential

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Donnerstagnachmittag nach

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt nach

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt nachmittags nach

Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsende stärker

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Handel in Zürich: SMI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

VINCI opens the A57 motorway

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingefahren

Heute im Fokus

IonQ profitiert von Zusammenarbeit mit NVIDIA, AWS und einem Zukauf. L'Oréal übernimmt Mehrheit an britischer Hautpflegemarke Medik8. Warner Bros. Discovery plant eine Aufspaltung in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen. Seltene Erden: China deutet EU schnellere Genehmigungen an - nationale Strategie gefordert. Trump warnt Musk vor Unterstützung von Demokraten.