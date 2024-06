Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 97,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 97,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 97,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 116.162 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 5,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,46 EUR je Aktie belaufen.

