Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials büßt am Vormittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 176,30 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 176,30 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 175,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 175,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 18.715 Stück.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 7,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Mit Abgaben von 51,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,75 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 182,71 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

