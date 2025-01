Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Vormittag ins Plus

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 124,30 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 124,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 124,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 124,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.801 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 128,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,50 Prozent hinzugewinnen. Am 24.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 81,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 52,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,54 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone