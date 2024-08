Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 88,72 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 88,72 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 88,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,68 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.007 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 16,77 Prozent wieder erreichen. Bei 65,24 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände