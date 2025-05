Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 187,75 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 187,75 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 187,05 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.554 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 191,05 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 54,41 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,74 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,46 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

