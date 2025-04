Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 164,15 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 164,15 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 162,55 EUR. Bei 164,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 46.909 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 182,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 11,00 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,72 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 168,55 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

