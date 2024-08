Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Mittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 93,56 EUR nach.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 93,56 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,54 EUR nach. Bei 94,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.988 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Bei einem Wert von 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 30,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,26 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 116,88 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

