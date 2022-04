HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die HeidelbergCement-Papiere um 12:22 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 52,56 EUR. Bei 52,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 170.959 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.04.2021 bei 81,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 54,66 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,01 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 10,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an.

Am 12.05.2022 hat HeidelbergCement die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,46 Prozent zurück. Hier wurden 4,47 Milliarden EUR gegenüber 4,72 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte HeidelbergCement am 12.05.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 23.03.2023 dürfte HeidelbergCement die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

März 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie im Minus

HeidelbergCement-Aktie gibt schlussendlich nach: HeidelbergCement will Ausschüttung anheben

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement