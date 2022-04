HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement reagiert am Nachmittag positiv

Um 16:22 Uhr sprang die HeidelbergCement-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 52,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 52,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 52,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 285.382 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.04.2021 bei 81,04 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Kursplus von 54,95 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 47,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 10,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 12.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,47 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von HeidelbergCement veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von HeidelbergCement rechnen Experten am 23.03.2023.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

März 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie im Minus

HeidelbergCement-Aktie gibt schlussendlich nach: HeidelbergCement will Ausschüttung anheben

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement