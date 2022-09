HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 45,71 EUR abwärts. Die HeidelbergCement-Aktie sank bis auf 44,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,08 EUR. Bisher wurden heute 313.245 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Bei 69,94 EUR markierte der Titel am 17.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 34,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 6,01 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,85 EUR.

Am 28.07.2022 hat HeidelbergCement die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.427,00 EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.466,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement