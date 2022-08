HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement steigt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die HeidelbergCement-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 44,69 EUR. In der Spitze legte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 44,71 EUR zu. Mit einem Wert von 43,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 381.138 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,50 EUR markierte der Titel am 02.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HeidelbergCement-Aktie. Bei 43,12 EUR fiel das Papier am 29.08.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 3,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,10 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.466,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.427,00 EUR.

HeidelbergCement wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass HeidelbergCement ein EPS in Höhe von 8,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

