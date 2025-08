Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen haussiert am Montagnachmittag

Heidelberger Druckmaschinen im Fokus

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,4 Prozent auf 2,27 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,4 Prozent auf 2,27 EUR zu. Der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,30 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.083.036 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 2,81 EUR. Derzeit notiert die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie damit 19,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,73 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,05 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie an.

Am 05.06.2025 hat Heidelberger Druckmaschinen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 771,40 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Heidelberger Druckmaschinen Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Heidelberger Druckmaschinen möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

In der Heidelberger Druckmaschinen-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,137 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

Weitere Gewinnmitnahmen bei Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

Experten sehen bei Heidelberger Druckmaschinen-Aktie Potenzial

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie gibt dennoch nach: Umsatz zieht an - Jahresziele bestätigt