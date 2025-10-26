DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin96.009 ±0,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Ausblick: F5 Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

26.10.25 07:01 Uhr
F5 Networks Inc.
259,60 EUR 3,70 EUR 1,45%
F5 Networks lädt am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,97 USD aus. Im letzten Jahr hatte F5 Networks einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll F5 Networks nach den Prognosen von 10 Analysten 794,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 746,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,39 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 9,55 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,07 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,82 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu F5 Networks Inc.

Analysen zu F5 Networks Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019F5 Networks OverweightBarclays Capital
12.10.2018F5 Networks BuyStandpoint Research
18.06.2018F5 Networks HoldStandpoint Research
16.05.2018F5 Networks NeutralD.A. Davidson & Co.
05.01.2018F5 Networks OutperformBMO Capital Markets
