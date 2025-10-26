Ausblick: Easterly Government Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Easterly Government Properties wird am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,100 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Easterly Government Properties 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 83,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 74,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 328,6 Millionen USD, gegenüber 302,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
