DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin96.009 ±0,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Porsche vz. PAG911 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Ausblick: Easterly Government Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

26.10.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Easterly Government Properties Inc Registered Shs
19,20 EUR 0,10 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Easterly Government Properties wird am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,100 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Easterly Government Properties 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 83,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 74,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 328,6 Millionen USD, gegenüber 302,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Easterly Government Properties und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Easterly Government Properties

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Easterly Government Properties

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Easterly Government Properties Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung