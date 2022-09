HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 22,88 EUR

Die HelloFresh-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,8 Prozent auf 23,61 EUR nach. Die HelloFresh-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,65 EUR nach. Bei 23,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 885.231 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 97,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 75,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2022 bei 22,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 4,24 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,79 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 15.08.2022. HelloFresh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.555,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.957,10 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

