HelloFresh Aktie News: HelloFresh macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von HelloFresh gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HelloFresh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 15,02 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HelloFresh-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die HelloFresh-Aktie bei 15,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.704 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,83 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 1,27 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,17 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.804,00 EUR – eine Minderung von 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.860,20 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,692 EUR je Aktie belaufen.

