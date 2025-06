Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 70,26 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 70,26 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.771 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 25,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.04.2025 (66,02 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,03 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,99 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Henkel vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,42 EUR im Jahr 2025 aus.

