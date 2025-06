Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 70,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 70,60 EUR. Bei 70,66 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,66 EUR. Bisher wurden heute 4.648 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 66,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,49 Prozent.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,99 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Mai 2025: So schätzen Experten die Henkel vz-Aktie ein

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Henkel-Aktie profitiert von neuer Kaufempfehlung