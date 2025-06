Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Mittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 70,08 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 70,08 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.564 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 5,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,99 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

