XETRA-SCHLUSS/Inflationsrückgang stützt Stimmung

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag überwiegend etwas zugelegt. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 24.092 Punkte. Gestützt wurde die Stimmung von einer positiven Eröffnung an der Wall Street und von günstigen Inflationsdaten aus der Eurozone . Die Inflationsrate ist im Mai deutlicher als erwartet auf 1,9 Prozent zurückgegangen und hat damit nun sogar knapp das EZB-Ziel von 2,0 Prozent leicht unterschritten. Damit nahm die Zinssenkungsfantasie noch etwas zu. Andererseits bremsten die Konjunktursorgen wegen der Zölle die Umsätze und verhinderten eine noch bessere Entwicklung. Die OECD hatte die Prognosen für die globale Konjunkturentwicklung am Morgen heruntergenommen.

Mit der weiteren Erholung der US-Technologietitel gewannen SAP 2 Prozent. Siemens Energy zogen ähnlich stark an, und Airbus gewannen 2,3 Prozent. Europaweit waren einmal mehr Rüstungswerte gefragt. Rheinmetall stiegen um 0,9 Prozent, die Aktie wird mit Wirkung zum 23. Juni in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen, den wichtigsten Index der Eurozone. Weiter aufwärts ging es auch mit ausgewählten zinsabhängigen Titeln, so stiegen Vonovia um 1,9 Prozent.

Einige konjunkturabhängige Titel notierten dagegen schwach. So verloren Heidelberg Materials 1,4 Prozent, und im MDAX gaben Lanxess 2,3 Prozent ab.

Im MDAX blieb bei der am Vortag um über 20 Prozent abgestürzten Gerresheimer-Aktie eine Erholung aus. Der Kurs fiel um weitere 2 Prozent. Nach der Gewinnwarnung und der massiven Dividendenkürzung hagelte es nun Abstufungen und niedrigere Kursziele durch Analysten.

Um 8 Prozent nach unten ging es für Delivery Hero trotz relativ entspannter Kommentare von Analysten auf die Nachricht einer EU-Strafe vom Montag. Allerdings sorgte auch für Unsicherheit, dass der Investment-Chef des Großaktionärs Prosus zurückgetreten ist. Bei Hellofresh will der Finanzchef gehen. Das drückte den Kurs um 5,8 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.091,62 +0,7% +20,2%

DAX-Future 24.127,00 +0,0% +19,3%

XDAX 24.099,11 +0,0% +21,3%

MDAX 30.773,34 +0,1% +20,2%

TecDAX 3.867,61 +1,1% +11,9%

SDAX 16.697,50 +0,3% +21,4%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,21 +5

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 25 15 0 1.935,8 50,5 4.242,6 53,1

MDAX 28 22 0 369,8 30,3 950,6 33,2

TecDAX 23 6 1 495,8 19,3 1.160,8 20,3

SDAX 40 25 5 216,1 10,9 433,1 13,6

Umsätze in Millionen

