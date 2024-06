Henkel vz Aktie News: Henkel vz behauptet sich am Montagmittag

Kurs der Henkel vz

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,10 EUR.

Mit einem Kurs von 83,10 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,56 EUR an. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,86 EUR nach. Bei 83,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 46.333 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2024 markierte das Papier bei 84,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 2,17 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,18 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,05 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

