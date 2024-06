Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 82,62 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 82,62 EUR an der Tafel. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,76 EUR an. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 82,12 EUR ein. Bei 82,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 67.915 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Henkel vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,18 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,05 EUR je Henkel vz-Aktie.

