Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Montagvormittag fester

Das Papier von Henkel vz konnte um 04.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 59,76 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,84 EUR. Bei 59,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.510 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2021 erreicht. Gewinne von 33,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.04.2022 (56,56 EUR). Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 5,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 73,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.05.2022 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.092,00 EUR im Vergleich zu 4.999,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 15.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 10.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 3,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Was Analysten von Henkel vz erwarten

Henkel-Aktie gefragt: Henkel macht laut CEO Knobel Fortschritte beim Rückzug aus Russland

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG