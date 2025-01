Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 82,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 82,38 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,38 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,70 EUR. Bisher wurden heute 5.061 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,51 Prozent. Am 04.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 23,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,40 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,33 EUR je Aktie belaufen.

