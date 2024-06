Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 84,36 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 84,36 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,56 EUR zu. Bei 84,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 106.862 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 0,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 21,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 79,18 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren verdient

XETRA-Handel: DAX präsentiert sich zum Start fester

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen