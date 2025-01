Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 84,62 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 84,62 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 84,62 EUR. Bei 84,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 10.911 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 2,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,19 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

