Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie notierte um 09.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 61,84 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 62,10 EUR. Mit einem Wert von 61,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.220 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 35,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 56,56 EUR fiel das Papier am 29.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,34 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 73,38 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.271,00 EUR im Vergleich zu 4.968,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 15.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,25 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

