Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt am Mittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 69,92 EUR an der Tafel.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 69,92 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,22 EUR zu. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 69,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.377 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.04.2025 (66,02 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,11 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,99 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

