Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 69,78 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 69,78 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,18 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.256 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 21,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,39 Prozent.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Henkel vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Henkel vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Aktie aus.

