Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 69,60 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 69,60 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,18 EUR zu. Bei 69,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 86.480 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 27,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.04.2025 (66,02 EUR). Mit Abgaben von 5,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 81,99 EUR angegeben.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Am 06.08.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

