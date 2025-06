Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag behauptet

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 69,96 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 69,96 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,00 EUR zu. Bei 69,76 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 69,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.690 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 26,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.04.2025 auf bis zu 66,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 5,63 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,99 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

