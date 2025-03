Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Freitagmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 75,04 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 75,04 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 74,60 EUR. Bei 75,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 149.387 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,94 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 70,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 6,69 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 86,89 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,36 EUR je Aktie belaufen.

